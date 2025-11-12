Milano 16:50
Superbonus, Enea: investimenti superbonus salgono a 122,8 miliardi
(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 ottobre 2025 era complessivamente pari a 501.348 (erano 500.927 a fine settembre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 122,8 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 118,2 miliardi di euro.

Complessivamente, al 31 ottobre, si sono registrate 138.719 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 84,4 miliardi, pari al 68% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.237 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,8% dell'investimento complessivo, e 117.387 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,2% del totale).
