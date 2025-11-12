Superbonus, Enea: investimenti superbonus salgono a 122,8 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 ottobre 2025 era complessivamente pari a(erano 500.927 a fine settembre). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.Glia livello nazionale erano pari a circa. Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di 118,2 miliardi di euro.Complessivamente, al 31 ottobre, si sono registrate 138.719 asseverazioni relative a, per un investimento di 84,4 miliardi, pari al 68% del valore complessivo ammesso a detrazione, 245.237 asseverazioni relative aper un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 22,8% dell'investimento complessivo, e 117.387 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,2% del totale).