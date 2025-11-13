Milano 9:30
Analisi Tecnica: GBP/USD del 12/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un -0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3117. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3159. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3103.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
