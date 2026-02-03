BFF, Equita taglia target price: serve delivery del management e chiarezza su governance

(Teleborsa) - Equita
ha tagliato a 6,00 euro
per azione (dai precedenti 11,1 euro) il target price
su BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, dopo il tonfo di ieri del 44% che ha portato il titolo a trattare a un Adj. P/E 2027 di 5,8x (vs settore bancario in area 10x e Banca Ifis
a 7,8x).
I principali spunti dalla call
, dopo gli annunci di ieri mattina
, sono secondo il broker che: le svalutazioni (72 milioni di euro) si riferiscono prevalentemente a crediti per 400 milioni di euro legati a sentenze sfavorevoli non definitive. BFF ha sottolineato che ha proposto appello sul 98% delle sentenze e rimane la possibile retrocessione del credito al cliente per la gran parte dell'esposizione; non è stato chiarito quante svalutazioni si riferiscano al perimetro del portafoglio contagiante; non sono stati forniti potenziali impatti a P&L da una potenziale cartolarizzazione/vendita del portafoglio contagiante
. "Questo elemento, che ci attendiamo entro settembre 2026 (inizio del calendar provisioning sulle esposizioni soggette a riclassificazione a NPE post intervento di Banca d'Italia), rimane secondo noi centrale per capire l'impatto a P&L e quindi sulla remunerazione per gli azionisti", viene sottolineato; la restante parte dell'impairment (22 milioni di euro) è dovuta a un rallentamento generalizzato dell'attività di recupero (aumento dei tempi stimati di recupero da 2,100 a 2,400 giorni). Secondo il management, la situazione dovrebbe migliorare in futuro, continuando con il passaggio dalle azioni legali ordinarie alle ingiunzioni.
Confermata la raccomandazione "Hold", in quanto "riteniamo che siano necessarie una fase di delivery da parte del management
, una maggiore visibilità sull'evoluzione del business/strategia (incluso se i recenti avvenimenti possano avere impatti sul business operativo) e chiarezza sulla governance prima che il mercato ritorni costruttivo sull'equity story", evidenzia Equita.