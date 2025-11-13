Milano 11:29
Bilancia commerciale beni Regno Unito in settembre

Bilancia commerciale beni Regno Unito in settembre
Regno Unito, Bilancia commerciale beni in settembre pari a -18,88 Mld £, in aumento rispetto al precedente -19,53 Mld £ (la previsione era -20,8 Mld £).
