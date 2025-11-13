Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 18:37
25.120 -1,56%
Dow Jones 18:37
47.835 -0,87%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,23%

Ibex 35 termina a 16.577,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,23%
Madrid porta a casa un calo dello 0,23%, con chiusura a 16.577,4 Euro.
