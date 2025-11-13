Milano
17:35
44.755
-0,08%
Nasdaq
21:52
24.989
-2,07%
Dow Jones
21:52
47.458
-1,65%
Londra
17:35
9.808
-1,05%
Francoforte
17:35
24.042
-1,39%
Giovedì 13 Novembre 2025, ore 22.09
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,65%
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,65%
Il Dow Jones chiude a 47.457,16 punti
In breve
,
Finanza
13 novembre 2025 - 22.03
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,65% e archivia la seduta a 47.457,16 punti.
Argomenti trattati
USA
(427)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,61%
