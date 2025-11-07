Ferrari Group, Kepler Cheuvreux avvia copertura con Buy: apprezza modello asset-light

Ferrari Group

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux hasul titolo, società con radici italiane, sede a Londra e quotazione ad Amsterdam, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 13,5 euro per azione.Gli analisti evidenziano che Ferrari Group è leader mondiale nella logistica sicura per il settore del lusso, con una movimentazione di beni di valore di oltre 170 miliardi di euro all'anno in oltre 60 paesi. Grazie alla profonda competenza del settore e a relazioni di lunga data con controparti leader, detiene una quota stimata del 12-13% di un mercato di nicchia da 2,5 miliardi di euro, in crescita a un CAGR di circa il 6%, ed èe sulle nuove tendenze che la caratterizzano.Il suo(esternalizzazione del trasporto aereo e di parte del trasporto terrestre) supporta un'elevata scalabilità ed espansione con un fabbisogno di capitale limitato. Ciò si traduce in un'(conversione EBITDA/cash prossima al 60%) e solidi rendimenti (ROCE oltre il 40%)."Supportato da un piano di digitalizzazione in corso, una strategia chiara e una(distribuzione prevista fino al 65% entro il 2028), Ferrari Group offre una combinazione vincente di crescita, resilienza e rendimenti", si legge nella ricerca.