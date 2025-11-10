Sanlorenzo, conti in crescita nei nove mesi 2025, aumenta anche l'Order Intake

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2025diè pari a 689,7 milioni di euro (+18,4% YoY). Al 30 settembre 2025, il Gruppo Sanlorenzo dispone di un Net Backlog pari a 1.019,3 milioni, corrispondente a oltre un anno di ricavi futuri già acquisiti e ancora da contabilizzare.L'ammonta 1.709,4 milioni al 30 settembre 2025 sostanzialmente stabile su base annua, di cui il 90% già venduto a clienti finali. 884,1 milioni fanno riferimento all’esercizio 2025, rappresentando al 30 settembre circa il 92% della guidance annuale, con 825,3 milioni relativi al 2026 e oltre.(“Ricavi Netti Nuovo”) sono pari a 690,1 milioni (+3,2% YoY) rispetto a 669,0 milioni nei 9M 2024, sostenuti dall’eccellente performance delle Divisioni Superyacht e Nautor Swan. A livello geografico, le Americhe registrano una forte crescita (+39,9% YoY), seguita dal mercato core europeo (+10,6% YoY). Le aree APAC (-5,7%) e MEA (-57,4%) riflettono la stagionalità delle consegne e della raccolta ordini.L'cifra in 128,0 milioni (+3,6% YoY) con un margine del 18,5% sui Ricavi Netti Nuovo, in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente. Ilsi mantiene quindi sostanzialmente stabile anche dopo la piena consolidazione per nove mesi di Nautor Swan, la cui redditività risulta attualmente inferiore alla media del Gruppo.Al netto di tale effetto, il costante miglioramento della redditività operativa riflette l’aumento graduale dei prezzi medi di vendita, sostenuto dallo spostamento del mix di prodotto verso yacht di dimensioni maggiori, dal pricing power e da una struttura dei costi prevalentemente variabile che continua a garantire margini stabili nel tempo.L'è pari a 97,6 milioni (+0,1% YoY) con un margine del 14,1% sui Ricavi Netti Nuovo. Il risultato riflette maggiori ammortamenti, principalmente dovuti al consolidamento di Nautor Swan per l’intero periodo, che include l’effetto di investimenti legacy effettuati prima dell’acquisizione, oltre agli investimenti in corso del Gruppo nello sviluppo di prodotto e nella capacità produttiva.Ilè pari a 75,9 milioni (+4,1% YoY) con una marginalità a doppia cifra (11,0%) sui Ricavi Netti Nuovo.Gliammontano pari a 30,3 milioni, con un’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo del 4,4%, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. Circa l’87% degli investimenti è di natura espansiva, principalmente destinato allo sviluppo di nuovi modelli e gamme di prodotto e al rafforzamento della capacità industriale e distributiva.Laè negativa per 14,0 milioni al 30 settembre 2025, rispetto a una posizione di cassa netta di 29,1 milioni al 31 dicembre 2024 e a una cassa netta di 27,2 milioni al 30 settembre 2024. L’evoluzione riflette un assorbimento di cassa principalmente dovuto al pagamento dei dividendi (34,8 milioni) e all’aumento del capitale circolante netto a supporto della rete di distribuzione diretta e delle iniziative proattive con i fornitori per rafforzare la resilienza della catena di fornitura. La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2025 include 28,1 milioni di passività IFRS 16.Alla luce dei risultati al 30 settembre 2025 e dell’andamento della raccolta ordini, Sanlorenzo