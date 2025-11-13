Milano 11:30
44.919 +0,28%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:30
9.875 -0,37%
Francoforte 11:30
24.280 -0,42%

Francoforte: allunga il passo Bilfinger

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale dell'ingegneria, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,85%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bilfinger rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo del contractor tedesco ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 103,1 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 112,4, mentre il primo supporto è stimato a 93,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
