Generali, Terzariol: M&A solo se crea valore, ma al momento non vediamo molto nella pipeline

(Teleborsa) - Durante la call con gli analisti per la presentazione dei risultati del terzo trimestre, il nuovo CEO Insurance di Generali, Giulio Terzariol
, ha delineato l’approccio del gruppo alle operazioni di crescita
per linee esterne, sottolineando la selettività e l’attenzione alla creazione di valore.
"Al momento non vediamo molto nella pipeline", ha affermato Terzariol, spiegando che "se riuscissimo a trovare un buon target lo prenderemmo sicuramente in considerazione". Il manager ha ribadito la linea strategica
del gruppo in materia di acquisizioni: "La nostra preferenza è fare acquisizioni in cui possiamo realizzare sinergie, rafforzare il franchise e laddove possiamo davvero creare valore".
Secondo Terzariol, l’attività di valutazione delle potenziali operazioni resta limitata: "Al momento, per ora, non c’è molto che stia succedendo sul fronte delle operazioni in valutazione". Ogni eventuale deal, ha aggiunto, viene analizzato anche in relazione alla remunerazione degli azionisti
: "Ogni volta che facciamo un’operazione di M&A la confrontiamo con il buyback".
Terzariol ha concluso ribadendo l’apertura del gruppo a operazioni mirate, purché in grado di generare ritorni concreti
: "Se troviamo qualcosa di interessante, andremo avanti e ci assicureremo di poter creare valore reale. Ma al momento non c’è molto".