Generali, Terzariol: M&A solo se crea valore, ma al momento non vediamo molto nella pipeline

Finanza
(Teleborsa) - Durante la call con gli analisti per la presentazione dei risultati del terzo trimestre, il nuovo CEO Insurance di Generali, Giulio Terzariol, ha delineato l’approccio del gruppo alle operazioni di crescita per linee esterne, sottolineando la selettività e l’attenzione alla creazione di valore.

"Al momento non vediamo molto nella pipeline", ha affermato Terzariol, spiegando che "se riuscissimo a trovare un buon target lo prenderemmo sicuramente in considerazione". Il manager ha ribadito la linea strategica del gruppo in materia di acquisizioni: "La nostra preferenza è fare acquisizioni in cui possiamo realizzare sinergie, rafforzare il franchise e laddove possiamo davvero creare valore".

Secondo Terzariol, l’attività di valutazione delle potenziali operazioni resta limitata: "Al momento, per ora, non c’è molto che stia succedendo sul fronte delle operazioni in valutazione". Ogni eventuale deal, ha aggiunto, viene analizzato anche in relazione alla remunerazione degli azionisti: "Ogni volta che facciamo un’operazione di M&A la confrontiamo con il buyback".

Terzariol ha concluso ribadendo l’apertura del gruppo a operazioni mirate, purché in grado di generare ritorni concreti: "Se troviamo qualcosa di interessante, andremo avanti e ci assicureremo di poter creare valore reale. Ma al momento non c’è molto".
