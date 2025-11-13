Milano 11:32
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in ottobre
Giappone, Prezzi produzione in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,5%.

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
