Londra: Fresnillo sale verso 25 sterline
(Teleborsa) - Brilla il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un aumento del 5,12%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fresnillo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25 pounds, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24,03. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25,97.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
