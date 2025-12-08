Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:42
25.601 -0,36%
Dow Jones 18:42
47.745 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Londra: positiva la giornata per Fresnillo

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Fresnillo
(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento, con un rialzo del 2,14%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di medio periodo di Fresnillo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,93 sterline con primo supporto visto a 27,31. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```