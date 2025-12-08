Londra: positiva la giornata per Fresnillo

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale dell'argento
, con un rialzo del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di Fresnillo
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,93 sterline con primo supporto visto a 27,31. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)