Londra: scambi negativi per Aviva

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 3,18%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,761 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,606. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,916.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)