Londra: scambi negativi per Aviva

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica
, che mostra un decremento del 3,18%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Aviva
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Aviva
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,761 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,606. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,916.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)