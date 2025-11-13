Milano 11:33
44.912 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:33
9.874 -0,38%
Francoforte 11:33
24.286 -0,39%

Londra: scambi negativi per Aviva

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia inglese assicurativa, patrimoniale e pensionistica, che mostra un decremento del 3,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Aviva rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Aviva è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,761 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,606. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,916.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
