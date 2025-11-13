Milano 13:23
Madrid: nuovo spunto rialzista per MAPFRE

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società che opera nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,171 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,071. L'equilibrata forza rialzista di MAPFRE è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,271.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
