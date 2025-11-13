Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, con un rialzo del 3,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Technoprobe
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,25 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,82. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)