Milano 9:36
44.999 +0,46%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:36
9.893 -0,18%
24.380 0,00%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante Fincantieri

(Teleborsa) - Protagonista il principale complesso cantieristico al mondo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,44%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,22 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,15. Il peggioramento di Fincantieri è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
