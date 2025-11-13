Piazza Affari: violenta contrazione per Azimut

società di servizi finanziari

Azimut

FTSE MIB

società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,08%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 32,87 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)