TIM, ricavi e margini in crescita nei 9M25 e confermate tutte le guidance per il FY25

TIM

(Teleborsa) - Il Cda diha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2025. Il, con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano. TIM, sulla base dei risultati al 30 settembre 2025 e delle misure già intraprese nel periodo, si attende unafornite al mercato per l’esercizio.Nei primi nove mesi 2025 idi Gruppo ammontano a 10 miliardi di euro, in crescita del 2,3% anno su anno (+1,2% neldomestico a 6,9 miliardi, +4,7% in Brasile a 3,1 miliardi); idi Gruppo sono in crescita del 3,0% a 9,4 miliardi (+1,9% nel domestico a 6,4 miliardi, +5,2% in Brasile a 3,0 miliardi).In crescita anche l’che aumenta del 5,4% a 3,2 miliardi (+4,1% nel domestico a 1,6 miliardi, +6,8% in Brasile a 1,6 miliardi).In netta accelerazione anche l’, che sale del 5,3% a 2,7 miliardi (+4,1% nel domestico a 1,5 miliardi, +6,9% in Brasile a 1,2 miliardi).Guardando alle divisioni,ha registrato ricavi totali sostanzialmente stabili (-0,4%) a 4,5 miliardi, mentre i ricavi da servizi sono stabili a 4,2 miliardi. In miglioramento i principali KPI: ARPU in netta crescita nel fisso e in leggero rialzo nel mobile, grazie anche alle attività di repricing effettuate che, da inizio 2025, hanno riguardato circa 4 milioni di linee fisse e circa 3,4 milioni di linee mobili. Inferiori alle attese gli effetti sul churn, che si mantiene stabile, con un saldo netto di linee legato alla mobile number portability (“MNP”) che si conferma neutro. Prosegue con successo l’implementazione della strategia legata alla Customer Platform, con l’aumento del 4,8% dei ricavi da servizi di TimVision. Alla fine del trimestre è stato lanciato anche il nuovo servizio, dedicato ai clienti retail, che ha ricevuto un’accoglienza positiva dal mercato.ha registrato ricavi totali pari a 2,4 miliardi (+4,4%) e ricavi da servizi pari a 2,2 miliardi (+5,5%), continuando a performare meglio del mercato di riferimento. Il Cloud si conferma la principale linea di business e quella a maggior crescita, con un aumento dei ricavi da servizi del 23%, anche grazie ai servizi offerti al Polo Strategico Nazionale. Sale al 65% (+3 punti percentuali anno su anno) la percentuale di ricavi da servizi legata all’ICT, mentre è in leggero calo la connettività. In aumento la quota di ricavi generati dalle factories di Gruppo (+2 punti percentuali), con un trend previsto in ulteriore accelerazione. Il valore del portafoglio ordini è atteso in crescita a circa 4,0 miliardi entro la fine dell'anno.ha registrato ricavi totali pari a 3,1 miliardi (+4,7%) e ricavi da servizi pari a 3,0 miliardi (+5,2%). L’EBITDA After Lease è pari a 1,2 miliardi (+6,9%), con un trend di crescita tendenziale che ha raggiunto il decimo trimestre consecutivo e che prosegue grazie alla spinta del segmento mobile e all’efficientamento dei costi.Nel corso dei nove mesi sono inoltre proseguite con successo le azioni di trasformazione volte ad, con un beneficio di circa 130 milioni all’EBITDA AL-CAPEX del periodo, pari al 65% del target dell’intero esercizio.Gliammontano a 1,2 miliardi, pari al 12,1% dei ricavi.L’al 30 settembre 2025 resta sostanzialmente stabile a 7,5 miliardi e l’del terzo trimestre è positivo per 0,1 miliardi.Per l’ultimo trimestre dell’anno TIM prevede unain linea con le indicazioni fornite al mercato per l’intero esercizio.