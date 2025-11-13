Regno Unito in affanno, industria e manifattura in calo

(Teleborsa) - Giungono dati negativi dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.Gli ultimi dati diffusi dall'segnalano che l'indice dellaha registrato, nel mese di settembre, un decremento del 2% su base mensile rispetto al +0,3% del mese precedente e contro la flessione dello 0,5% attesa dagli analisti.Il dato tendenziale registra un calo del 2,5% dopo il -0,5% di agosto e rispetto al -1,2% del consensus.La, su base mensile, registra una discesa dell'1,7% contro il -0,7% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,6% di agosto. La variazione annua registra una discesa del 2,2% rispetto al -0,8% del consensus e dopo il -0,7% del mese precedente.