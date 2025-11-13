Regno Unito in affanno, industria e manifattura in calo

(Teleborsa) - Giungono dati negativi dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.
Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS)
segnalano che l'indice della produzione industriale
ha registrato, nel mese di settembre, un decremento del 2% su base mensile rispetto al +0,3% del mese precedente e contro la flessione dello 0,5% attesa dagli analisti.
Il dato tendenziale registra un calo del 2,5% dopo il -0,5% di agosto e rispetto al -1,2% del consensus.
La produzione manifatturiera
, su base mensile, registra una discesa dell'1,7% contro il -0,7% stimato dagli analisti ed a fronte del +0,6% di agosto. La variazione annua registra una discesa del 2,2% rispetto al -0,8% del consensus e dopo il -0,7% del mese precedente.