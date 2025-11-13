UniCredit, Fondo Carta Etica: "Da vent'anni solidarietà e impatto sul territorio"

(Teleborsa) - Vent'anni di impegno concreto a fianco delle persone e dei territori.ha celebrato oggi presso il proprio headquarter a Milano il, l'iniziativa che dal 2005 trasforma un gesto quotidiano, l'uso della carta di credito, in un'occasione concreta di solidarietà. L'evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Terzo Settore, delle istituzioni e di UniCredit,– fa sapere la banca in una nota – è stato l'occasione per mettere al centro il valore della progettualità sociale come leva per costruire comunità più coese e inclusive.Ad aprire i lavori è statoche ha tracciato un quadro dell'evoluzione del Terzo Settore in Italia, evidenziandone il contributo crescente come motore di sviluppo e innovazione sociale.Nel suo intervento,ha sottolineato come la crescita sostenibile non possa prescindere dalla felicità condivisa e dalla partecipazione, e come il "fare banca" oggi significhi anche contribuire alla costruzione di valore sociale. In questa prospettiva, ha ricordato che il Progetto Carta Etica rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra impresa e comunità, capace di generare fiducia, coesione e nuove forme di economia civile.Dalle testimonianze successive è emerso come il successo dirisieda proprio nella capacità di sostenere nel tempo iniziative solide, generative e radicate nei territori. Nel corso di questi vent'anni,con cui ha sostenuto oltre 1.600 progetti in tutta Italia, supportando iniziative che spaziano dall'inclusione lavorativa alla cura, dallaformazione alla rigenerazione urbana.Il programma si è articolato in due momenti di confronto.ha affrontato il tema dellecon gli interventi del Forum Terzo Settore, principale organismo di rappresentanzaunitaria del Non profit italiano, e di Caritas Italiana, che ha presentato il progetto, nato nel 2023 dalla collaborazione con UniCredit per contrastare la povertà educativa e favorire l'inclusione dei giovani attraverso reti territoriali diffuse.Laha dato voce ad alcune delle. Tra queste,con l'iniziativa nazionale, nata per stimolare progettazione e raccolta fondi attraverso la piattaforma ilMioDono.it;a Forlì con Chicchiamo in Corso, impegnata nel creare opportunità di formazione e lavoro per persone con disabilità sensibilizzando la cittadinanza al valore della diversità;con i progetti Cotti in Fragranza e la Fattoria DidatticaSant'Onofrio, realizzati insieme alla, che a Palermo e Casal di Principe offrono percorsi di reinserimento e formazione per giovani fragili;, con Il Paese Ritrovato, il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con forme di demenza e affette dalla sindrome di Alzheimer econ l'Audio Visual Hub Napoli, che forma giovani Neet napoletani avviandoli alla professione di tecnico audio-video cinematografico., senza alcun costo per i titolari. Si tratta di un modello unico nel panorama bancario italiano, che rende la solidarietà parte integrante della relazione tra banca e comunità. Le risorse, gestite dal Comitato di Solidarietà UniCredit, sono interamente dedicate a progetti di utilità sociale promossi da enti e organizzazioni del Terzo Settore, selezionati in base alla loro capacità di rispondere ai bisogni concreti delle comunità e di generare un impatto duraturo.Nel 2024, grazie al lavoro delle strutture regionali della banca,hanno ricevutoA questi interventi si aggiungono iniziative comee quelle promosse dalle Fondazioni azioniste e da UniGens, che ampliano la rete di solidarietà del Gruppo. Anche le campagne nazionali "1 voto, 200.000 aiuti concreti" e "Dono di Squadra", realizzate tramite la piattaforma ilMioDono.it, restano un punto di riferimento per la partecipazione collettiva, premiando nel 2024 oltre 150 progetti in tutta Italia e coinvolgendo colleghi, clienti e cittadini in un gesto condiviso di responsabilità sociale.In occasione dei vent'anni del Fondo Carta Etica, per l'edizione speciale dell'iniziativa "UniCredit incrementerà il plafond messo a disposizione, per ampliare ulteriormente il sostegno a favore delle organizzazioni Non profit impegnate nei territori."Carta Etica – ha dichiarato– è l'espressione concreta del nostro impegno verso le persone e i territori. È un progetto che accoglie e valorizza la diversità delle esperienze, dando voce alle piccole realtà locali e alle iniziative di respiro nazionale. La sua vera forza nasce dalla partecipazione condivisa: un ponte che unisce la banca, i cittadini e il Terzo Settore in un percorso di solidarietà autentica e collettiva. Celebrare questi vent'anni significa riconoscere un traguardo importante, ma soprattutto rinnovare la nostra convinzione che il progresso economico e quello sociale debbano camminare insieme"."Il progetto PEPE – ha commentato– ha tra i suoi obiettivi quello di dimostrare che il contrasto alla povertà educativa è un investimento sociale, oltre che un'opportunità per costruire una società più giusta. Nel lungo termine, il progetto punta a diventare una buona prassi da proporre anche per favorire politiche pubbliche orientate alla creazione di comunità educanti.""Il Terzo settore – ha spiegato– è un'antenna sui territori che individua i bisogni delle persone e delle comunità e sa quali sono le migliori risposte da offrire. Ma nel perseguire una reale prospettiva di sviluppo, puntando sull'emancipazione dal bisogno piuttosto che su palliativi alle situazioni più gravi di marginalità, il Terzo settore non può operare da solo. Molto spesso si costruiscono delle alleanze, sia con gli enti locali che con le imprese del territorio, ma c'è bisogno ora di un salto di qualità, nella stabilità delle relazioni e nella costruzione di obiettivi condivisi, per rendere queste esperienze di collaborazione dei patti stabili"."La competitività oggi – ha sottolineato– non si misura solo in termini economici, ma è profondamente legata al capitale sociale: alle relazioni, alla fiducia, alla capacità di generare legami significativi. In questo senso, la Carta Etica non ha solo sostenuto progettualità sociali nel corso degli anni, ma ha generato impatto sociale, potenziando le comunità e rafforzando il tessuto relazionale che le rende più resilienti e innovative".si inserisce nel più ampio impegno di UniCredit per lo sviluppo sostenibile e il supporto alle comunità. Dal 2022, la banca ha erogato 13,2 miliardi di euro in finanziamenti sociali, tra microcrediti, impact financing e prestiti in aree svantaggiate; ha lanciato l'iniziativa UniCredit per l'Italia, per oltre 35 miliardi di euro, e destinato, nel 2024, 78,1 milioni di euro in contributi sociali. Nel solo 2024 anche UniCredit Foundation ha erogato 30 milioni di euro a favore di progetti dedicati ai giovani e all'istruzione. Infine con progetti come Skills for Transition e l'adesione alla Venice Sustainability Foundation, UniCredit conferma la volontà di essere un attore attivo del cambiamento, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva per le persone e i territori.