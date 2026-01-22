Maltempo: UniCredit sostiene la Sicilia, pacchetto di interventi

UniCredit

(Teleborsa) -ri di sostegno a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o sede legale/operativa in Sicilia, che siano stati danneggiati a seguito dell’ondata di maltempo che si è verificata nei giorni scorsi.predisposte dalla banca, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il prossimo 31 marzo. UniCredit mette inoltre a disposizione sia delle imprese che dei privati prestiti a tassi e condizioni agevolate.Le Filiali UniCredit del territorio sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l'ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, oltre che per ulteriori informazioni., Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha dichiarato: “A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.