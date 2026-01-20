Basket Bond “Made in Italy”: UniCredit e Mediocredito mobilitano 64 milioni

(Teleborsa) - Si èil, il programma lanciato lo scorso anno dache, grazie anche all’intervento delha consentito dia supporto degliattive in settori strategici dell’economia italiana.Lesono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla, impegnata nelle grandi opere civili, e dalla veneta Finpesca, leader nella lavorazione di prodotti ittici.Il Basket Bond "Made in Italy" ha visto i, man mano che sono stati emessi dalle singole società, in maniera paritetica da Mediocredito Centrale e UniCredit, che ha agito anche come arranger.Grazie all’intervento delche copre le prime perdite fino all’80 per cento sui singoli minibond e, l’operazione ha consentito, mediante la cartolarizzazione sintetica, il trasferimento del rischio di credito del portafoglio senza ricorrere alla cessione delle posizioni.Tale struttura ha permesso agli investitori di, con una riduzione del rischio di credito, una conseguente riduzione dei costi per le imprese rispetto a simili operazioni di mercato dei capitali e un impatto positivo sul patrimonio dei finanziatori che si traduce in una ulteriore spinta a concedere nuovi crediti alle imprese a costi contenuti.ha commentato: "Con il Basket Bond Made in Italy abbiamo dimostrato che è possibile offrire alle piccole e medie imprese italiane un accesso al mercato dei capitali rapido, snello e conveniente. L’operazione, realizzata insieme a Mediocredito Centrale e al Fondo Centrale di Garanzia,, riducendo il rischio per gli investitori e i costi per le imprese. Ancora una volta UniCredit ha confermato la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio del sistema produttivo del Paese".ha aggiunto: "Il Basket Bond Made in Italy ha reso l’accesso ai mercati di capitali delle PMI più semplice ed economico, grazie ad una formula innovativa che prevede la relazione diretta degli investitori con le società emittenti, senza l’intermediazione della società veicolo. Il programma testimonia l’impegno di Mediocredito Centrale nelin grado di ampliare il ventaglio degli strumenti di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese del Paese".