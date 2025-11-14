Milano 13-nov
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Modesto guadagno per il CABLE, che avanza di poco a +0,27%.

Lo status tecnico di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3183. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3225, mentre il primo supporto è stimato a 1,3141.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
