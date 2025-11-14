Milano 13-nov
Analisi Tecnica: USD/CAD del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Andamento piatto per il cross USD contro "Loonie", che propone sul finale un +0,15%.

Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 1,4049 e supporto a 1,4016. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 1,4082.


