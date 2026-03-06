Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 marzo
Piccolo passo in avanti per il cross USD contro "Loonie", che porta a casa un misero +0,22%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3689. Rischio di discesa fino a 1,3655 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3723.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)