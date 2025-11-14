Banca Sistema incassa 103 milioni di euro da Comune destinatario di sentenza Cedu

(Teleborsa) - Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha raggiunto con un Comune
, destinatario finale di una sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e uscito nel frattempo dal dissesto, un'intesa finalizzata all'incasso giudiziale
, entro il corrente mese, di un ammontare complessivo pari a 103 milioni di euro
, di cui circa 61,7 milioni di euro a titolo di capitale, (ii) circa 40,6 milioni di euro a titolo di interessi oltre (iii) ad una quota residuale a titolo di imposte.
Considerando la quota di interessi di mora già contabilizzati in bilancio su base accrual, gli interessi di mora aggiuntivi
che transiteranno a conto economico saranno pari a 33,7 milioni di euro
.
La banca specifica che gli ammontari sopra esposti si riferiscono al medesimo ente territoriale di cui si è data evidenza a gennaio 2025, in relazione alla sentenza pubblicata in pari data dalla Corte EDU. La banca continua ad esperire le azioni inerenti le esposizioni creditorie verso gli altri debitori nazionali
destinatari finali di altre sentenze rese dalla Corte EDU o per le quali sono stati depositati ricorsi dinanzi alla Corte EDU come già in precedenza comunicato.
Il pagamento della creditoria sopra esposta genererà un impatto positivo stimato in circa 136bps sul CET1 ratio
e 136bps sul Total Capital ratio sulla base dei dati pubblicati al 30 settembre 2025. A quella data, i coefficienti patrimoniali della banca erano pari a: CET1 ratio phased in al 13,83%, Total Capital ratio phased in al 16,61%, CET1 ratio fully phased al 13,94%, Total Capital ratio fully phased al 16,72%.