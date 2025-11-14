Milano 9:59
44.440 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 9:59
9.709 -1,01%
23.877 -0,68%

Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 13/11/2025

Finanza
Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 13/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/11/2025 è stato pari a 4,17 miliardi di euro, in ribasso (-9,16%), rispetto ai precedenti 4,59 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,53 miliardi.

A fronte dei 689 titoli trattati sulla piazza milanese, 398 azioni hanno chiuso in calo, mentre 257 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 34 azioni del listino italiano.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
Condividi
```