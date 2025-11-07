Ops Italia, RSM non esprime giudizio sul bilancio. Problemi da esternalizzazione contabilità

Ops Italia

(Teleborsa) -Società di Revisione Contabile e Organizzazione ha dichiarato "l'" sul bilancio d'esercizio di(ex EEMS), società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato energetico e mobile.RSM ricorda che l'11 luglio hanno comunicato alla società ledi revisione legale, spiegando che larelativi ai servizi professionali resi costituisce la compromissione dell'indipendenza del revisore legale dei conti, tale da impedire una corretta prosecuzione dell'incarico di revisione legale in conformità alla normativa di riferimento.Viene riferito che, al 31 dicembre 2024, la contabilità di Ops Italia era gestita internamente mediante il sistema gestionale e contabile fornito da un provider esterno. Nel corso dell'esercizio 2025, la società ha risolto il contratto con tale provider,. Nell'ambito del processo di transizione, è stata effettuata la migrazione dei dati contabili dal precedente al nuovo sistema gestionale. Dalle verifiche svolte, è emerso che nel nuovo sistema sono stati importati esclusivamente i saldi patrimoniali ed economici, senza includere i flussi economici (ricavi e costi) né le partite aperte patrimoniali (crediti e debiti)."Sebbene siano state effettuate le opportune verifiche,- scrive RSM - Pertanto, non siamo in grado di esprimere una conclusione definitiva circa l'attendibilità complessiva della contabilità risultante. A causa della rilevanza degli aspetti sopra riportati, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito alla corretta tenuta della contabilità ai sensi del codice civile".Sulla base delle azioni di sviluppo previste nel, gli amministratori di Ops Italia ritengono che il Gruppo Opsper la copertura delle spese operative, potendo, così, indirizzare le risorse disponibili verso misure dirette alla patrimonializzazione della società ed all'investimento produttivo. Al fine di finanziare le necessità di cassa, il Piano 2025-2028 prevede di ricorrere alle seguenti fonti di finanziamento: tiraggi del POC: il nuovo POC prevede un tiraggio per il 2025 pari ad 2,25 milioni di euro, mentre le previsioni di incasso per il 2026 ed il 2027 sono pari ad 4,2 milioni di euro per anno; gli utili derivanti: i) dall'investimento nella società Lago di Codana ;ii) dall'attività di Pay Store che, con il marchio Ops Mobile, vende servizi di telefonia mobile ; iii) dall'incremento dei ricavi e dei margini netti derivanti dalla vendita di energia elettrica.Il Piano 2025-2028, secondo gli amministratori,, oltre all'attuale contratto di finanziamento tramite POC, a fronte di una razionalizzazione delle spese, un incremento dei margini e degli investimenti che consentiranno al Gruppo Ops di conseguire ilRSM sottolinea che, alla data della relazione, non è stato possibile verificare l'evoluzione prevedibile della gestione e la capacità della società di recuperare gli attivi e di far fronte ai debiti scaduti e alle obbligazioni in essere, iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. "A causa della rilevanza degli aspetti sopra riportatied appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nonché rispetto alla correlata informativa di bilancio", viene sottolineato.