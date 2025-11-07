Milano 16:49
4AIM SICAF, nominato il nuovo Comitato Investimenti

Finanza
(Teleborsa) - 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha nominato il nuovo
Comitato Investimenti che rimarrà in carica per il prossimo triennio.

I Membri del Comitato Investimenti nominati in data odierna sono la Daniela Mantasti, Alfonso Del Giudice, Roberto Guida, Marco Lacchini e Samuele Mazzini.

La società precisa che Marco Lacchini e Samuele Mazzini erano già componenti del precedente Comitato Investimenti.

Il Comitato Investimenti di 4AIM SICAF, spiega una nota, ha funzioni consultive ed è competente ad analizzare, valutare ed esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine ad alcune proposte di investimento e disinvestimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Delegato. Il Comitato dovrà pronunciarsi in ordine alle casistiche inerenti le proposte di investimento/disinvestimento in strumenti finanziari rientranti nella politica di investimento della Società di importo superiore alle deleghe operative conferite agli Amministratori Delegati e/o che configurino situazioni di potenziale conflitto di interesse.

(Foto: © rawpixel)
