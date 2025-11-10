Wall Street riparte: lo shutdown finisce, il tech torna a brillare

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, nella prima seduta della settimana, sul ritrovato ottimismo per l'accordo raggiunto al Senato USA
sulla fine dello shutdown
e sbloccare così l'impasse in cui è finita l'economia americana.
L'entusiasmo appare tuttavia fragile: il blocco delle attività federali ha interrotto la pubblicazione di importanti indicatori macro chiave, costringendo la Fed
a muoversi nella nebbia dei dati mancanti. Ciò potrebbe avere un impatto tangibile sulla politica della banca centrale guiatda da Jerome Powell
, sottolinea Tiffany Wilding, Economista di PIMCO. In particolare, spiega l'analista, senza informazioni cruciali sull'inflazione e sui mercati del lavoro, la Fed potrebbe adottare un approccio più cauto nei confronti dei movimenti dei tassi di interesse, in attesa di maggiore chiarezza sullo stato dell'economia statunitense.
Sul fronte societario, il settore tech è di nuovo protagonista con titoli legati all’intelligenza artificiale che guidano i rialzi, segnalando un ritorno di fiducia dopo i recenti timori di una possibile bolla AI.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,48%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.799 punti. Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,68%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,23%).