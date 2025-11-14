Milano 10:01
Francoforte: giornata depressa per Bilfinger

Francoforte: giornata depressa per Bilfinger
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale dell'ingegneria, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Bilfinger classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 98,53 Euro e primo supporto individuato a 95,78. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 101,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
