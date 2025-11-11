FPT (Iveco) sigla tre nuovi contratti per il settore agricolo

Iveco Group

(Teleborsa) -, il brand didedicato alla progettazione, produzione e vendita di sistemi di propulsione e soluzioni per applicazioni on-road e off-road, marine e di power generation, ha firmato. Questi accordi sono stati ufficialmente presentati ad Agritechnica 2025, una delle maggiori fiere di settore per i macchinari agricoli, che è in corso fino al 15 novembre ad Hannover, in Germania. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari degli accordi.Sempre ad Agritechnicail "Tractor of the Year" su cinque categorie di trattori premiate. Il "2026 HighPower Tractor of the Year" è stato assegnato al Claas Axion 9.450 Terra Trac, motorizzato dal CURSOR 9 di FPT. Il "2026 Specialised Tractor of the Year" è andato al New Holland T4.120 F Auto Command, equipaggiato con l'F36 di FPT. Infine, il "2026 Sustainable Tractor of the Year" è stato vinto dal New Fastrac 6300 di JCB, dotato del motore N67 di FPT."Quest'anno Agritechnica ci vede ricoprire un ruolo ancora più rilevante nel settore, con nuove aziende che hanno scelto di riporre la loro fiducia nei nostri prodotti - ha detto- All'esterno, questo rappresenta il segnale più evidente del valore che i nostri motori offrono ai costruttori di mezzi agricoli in ogni mercato e applicazione. All'interno, è uno stimolo per l'intero team FPT a proseguire su questa strada, alimentando un percorso di innovazione, qualità e sostenibilità iniziato oltre un secolo fa e che oggi possiamo valorizzare per affrontare nuove sfide ed esplorare nuovi orizzonti".