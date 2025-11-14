New York: calo per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Sottotono il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che passa di mano con un calo del 2,13%.
Il trend di Comcast Corporation
mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di Comcast Corporation
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 27,99 USD. Supporto visto a quota 27,01. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 28,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)