Parigi: giornata depressa per Societe Generale

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big bank francese
, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale
più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)