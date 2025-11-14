Parigi: giornata depressa per Societe Generale

big bank francese

Societe Generale

CAC40

Istituto di credito francese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico dell'è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,05.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)