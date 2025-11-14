Milano 10:06
44.420 -0,75%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:06
9.706 -1,04%
Francoforte 10:06
23.892 -0,62%

Parigi: giornata depressa per Societe Generale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la big bank francese, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 58,69 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,05.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
