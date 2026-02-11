Milano 13:19
46.432 -0,79%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:19
10.434 +0,77%
Francoforte 13:18
24.962 -0,10%

Parigi: si concentrano le vendite su Teleperformance

(Teleborsa) - Pressione su il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta con una perdita del 2,55%.

Lo scenario su base settimanale di Teleperformance rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 52,4 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 53,38. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 54,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
