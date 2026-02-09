Credem, Equita alza target price con maggiori commissioni e minor costo del rischio

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 17,40 euro
per azione (+3%) il target price
su Credem
, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo dopo la call con la comunità finanziaria. Tra le altre cose, è emerso che il margine d'interesse 2026 è atteso stabile rispetto al 2025; il costo del rischio 2026 è atteso sotto i 20bps, senza evidenze significative di deterioramento; i ricavi 2027 sono attesi sugli stessi livelli del 2024; le commissioni ricorrenti da asset management 2026 sono attese bel al di sopra del +5% YoY (ex performance fees), con un target di raccolta netta gestita/assicurativa a 3 miliardi di euro e una raccolta totale di 4,5 miliardi di euro.
Il CdA ha confermato un dividendo per azione in linea con l'anno precedente
, nonostante un calo dell'utile netto adj., mantenendo un'attenzione al mercato e una strategia di crescita graduale nel tempo. La nuova normativa potrebbe consentire di spostare il perimetro prudenziale da Credem Holding al Gruppo Bancario
, liberando circa 120 bps di capitale (circa 300 miliardi di euro o 0,8/0,9 euro per azione). A fine 2025 la direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere recepita nei requisiti di Vigilanza. L'implementazione richiederà dialoghi con la Commissione europea, con prime indicazioni attese nel corso del 2026.
"Credem si conferma tra le realtà più solide e resilienti nel settore bancario
, grazie a un business model diversificato con qualità degli attivi ai massimi livelli EU - si legge nella ricerca - La presenza di business complementari - banca commerciale, wealth management, assicurazioni, consumer credit e fabbriche prodotto - rappresenta un importante vantaggio competitivo. Il titolo tratta a un P/E 2027 di 10,2x (o sotto 9x ex excess capital rispetto ad un target del 13%), con una posizione di capitale molto solida (CET1 15,8%) e un peso del PB/WM del 35% dell'utile netto di gruppo, atteso in crescita nei prossimi anni".