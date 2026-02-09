Credem, Equita alza target price con maggiori commissioni e minor costo del rischio

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, confermando la" sul titolo dopo la call con la comunità finanziaria. Tra le altre cose, è emerso che il margine d'interesse 2026 è atteso stabile rispetto al 2025; il costo del rischio 2026 è atteso sotto i 20bps, senza evidenze significative di deterioramento; i ricavi 2027 sono attesi sugli stessi livelli del 2024; le commissioni ricorrenti da asset management 2026 sono attese bel al di sopra del +5% YoY (ex performance fees), con un target di raccolta netta gestita/assicurativa a 3 miliardi di euro e una raccolta totale di 4,5 miliardi di euro.Il CdA ha confermato un, nonostante un calo dell'utile netto adj., mantenendo un'attenzione al mercato e una strategia di crescita graduale nel tempo. La, liberando circa 120 bps di capitale (circa 300 miliardi di euro o 0,8/0,9 euro per azione). A fine 2025 la direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere recepita nei requisiti di Vigilanza. L'implementazione richiederà dialoghi con la Commissione europea, con prime indicazioni attese nel corso del 2026."Credem, grazie a un business model diversificato con qualità degli attivi ai massimi livelli EU - si legge nella ricerca - La presenza di business complementari - banca commerciale, wealth management, assicurazioni, consumer credit e fabbriche prodotto - rappresenta un importante vantaggio competitivo. Il titolo tratta a un P/E 2027 di 10,2x (o sotto 9x ex excess capital rispetto ad un target del 13%), con una posizione di capitale molto solida (CET1 15,8%) e un peso del PB/WM del 35% dell'utile netto di gruppo, atteso in crescita nei prossimi anni".