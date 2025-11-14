Unox acquisisce Roboqbo e punta ai 400 milioni di euro di fatturato nel 2026

(Teleborsa) -, azienda attiva nella progettazione, produzione e vendita di forni professionali per i settori della ristorazione, del retail, della pasticceria e della panificazione, ha, società attiva nella progettazione e produzione di sistemi per la trasformazione alimentare e cosmetica. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.L'acquisizione consente a UNOX di, integrando alla consolidata gamma di forni multifunzionali intelligenti nuove soluzioni robotiche e di automazione avanzata in grado di gestire anche i processi di cottura e preparazione non eseguibili in forno.Roboqbo, fondata nel 1978 a Bentivoglio (BO), nel 2024 ha registrato undi circa 17 milioni di euro e conta circa 120 dipendenti."Questa acquisizione - dichiaradi UNOX - ci consente di accedere ad un nuovo pacchetto tecnologico, rafforzando la nostra missione di offrire soluzioni intelligenti ai bisogni dei professionisti del foodservice: con le macchine Roboqbo, affiancate ai nostri forni intelligenti CHEFTOP e BAKERTOP, puntiamo a proporre ai nostri clienti una soluzione integrata che consenta di gestire tutti i processi di preparazione e cottura del cibo"."L'integrazione con la nostra infrastruttura tecnologica e di fornitura richiederà un periodo più lungo, che stimiamo in circa 3 anni, ma che porterà ad ulteriori sinergie commerciali e industriali, con impatto positivo sul territorio in cui Roboqbo è da sempre radicata sia in termini di occupazione che di strutture - ha aggiunto - Ci aspettiamo di riscontrare gli".