Ryanair, Wilson: operativo da record per l'estate 2026

(Teleborsa) - Programma estivo da record per l’estate 2026 presso gli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa per la compagnia Low Cost Ryanair. L’operativo per l’estate a Milano infatti prevede:(US$3.3bn invest.), inclusi 3 nuovi (+2 a Bergamo & +1 a Malpensa),, incluseper Lemnos (Grecia), Pescara, Rabat, Edimburgo, Plovdiv (Bulgaria), Tirana & Varsavia,(+9%).Il modello a tariffe low-cost di Ryanair genera costantemente una(oltre 16.000 dipendenti solo in Lombardia), supportata da operazioni aeroportuali efficienti. Tuttavia, la regressiva addizionale municipale (incluso il recente aumento di 0,50 € per passeggero sui voli extra-UE nei principali aeroporti italiani, tra cui Bergamo e Malpensa) continua a danneggiare la competitività dell’Italia e a limitare il potenziale di ulteriore crescita di Milano, come ha spiegato l'amministratore delegato Eddie Wilson: "Una delle prime regioni ad averè stata il Friuli Venezia Giulia, che ora ha una base con due aerei e 1,5 milioni di passeggeri., che era un aeroporto 'morto', ora è loin Italia, e Ryanair vi ha stabilito una base con due aerei, rendendola una destinazione fantastica per i turisti con un'ottima connettività tra tutti gli scali, da Crotone a Lamezia fino a Reggio stessa. Poi abbiamo visto, in cui proprio oggi abbiamo ripristinato una nuova rotta con due aerei Ryanair. Lo stesso è accaduto il mese scorso a Trapani, nella Sicilia occidentale".Wilson ha commentato anche la decisione dell'Emilia Romagna di eliminare l'addizionale: "Abbiamo visto i piani per laagli aeroporti di Forlì, Rimini e Parma, e speriamo di poter fare presto degli annunci a riguardo. La risposta, quindi, è molto chiara:nella vostra regione,e lasciate che Ryanair continui a crescere fortemente nella vostra area".Secondo quanto dichiarato da Ryanair, se il governo decidesse di eliminare l'addizionale l'azienda risponderebbe con una crescita significativa in Italia, che potrebbe includere(con un investimento di oltre 4 miliardi di dollari),all’anno, 250 nuove rotte ein tutta Italia.Per presentare le novità dell'estate, il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: "L’operativo estivo da record per l’estate 2026 di Ryanair a Milano rafforza il nostro impegno costante verso l’Italia. Quest’estate Ryanair baserà, portando la nostra flotta basata su Milano a un totale di 33 aeromobili, per un investimento di, e opererà un numero record di, garantendo una crescita delfino a 20,3 milioni di passeggeri annui, con una scelta e una connettività a tariffe basse senza eguali per cittadini e visitatori della Lombardia".Wilson si è dichiarato soddisfatto della collaborazione con gli aeroporti gestiti da SEA (Malpensa) e SACBO (Milano - Orio al Serio), ma è stato invece: "purtroppo, nessuna crescita a Roma, perché gli aeroporti sono artificialmente limitati nella capacità e sono. Quindi, di fatto,. Milano, invece, sta crescendo con forza come regione metropolitana in entrambi gli aeroporti Ryanair e, credo, anche a Linate".Wilson ha infine lodato i risultati dell'Italia (in crescita di circa il 9%), che considera il paese più promettente in Europa: "In tutta Italia, sarà unper noi qui, perchè l'Italia, in molte delle sue aree, è diventata estremamente competitiva. Penso che questo processo sia merito anche di un grande italiano,, che ha presentato il suonel 2024, e mi sembra che glirispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei".