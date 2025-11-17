Bellini Nautica espande rete di dealer in Croazia

Bellini Nautica

(Teleborsa) -ha sottoscritto un nuovo accordo diper l’ampliamento della propriain Europa., una delle principali aziende di yachting in Croazia che gestisce una flotta di oltre 190 yacht, diventa, infatti, nuova partner del Gruppo Bellini e, pertanto,, con competenza esclusiva nei territori diL’accordo permetterà a Bellini Yacht di incrementare la propria visibilità e ottimizzare la distribuzione dei propri prodotti, rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel segmento degli yacht di alta gamma.A Croatia Yachting è stato venduto un esemplare di Astor 36 – il primo modello della gamma di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht la cui produzione è alla base del Piano Industriale consolidato 2024-2027 – che sarà per la prima volta in esposizione al Dalmatia Boat Show in programma dal 16 al 19 aprile 2026 presso Marina Baotic a Seget Donji.La nuova partnership va ad aggiungersi alla rete di dealer internazionali, già attivi in:, con Metropol Nautica;, con Sebino Yacht; New York,, con Hampton Marina;, a Saint Tropez, con uno store monobrand;, con Centro Nautico Di Domenico;, con Veneziana Yachting;, con SK Yachts.