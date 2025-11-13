Alleanza Europea dei Pagamenti: oltre 100 milioni di utenti in 10 Paesi europei

(Teleborsa) - L'alleanzasarà nuovamente protagonista alcon un panel dedicato ai principali rappresentanti delle soluzioni di pagamento mobile che fanno parte dell'iniziativa, nata per ridefinire il panorama dei pagamenti digitali europei attraverso la creazione di un ecosistema interoperabile, sicuro e pienamente sovrano. LeBancomat Pay (Italia), Bizum (Spagna e Andorra), Blik (Polonia), Dias/Iris (Grecia), Sibs/Mb Way (Portogallo) e Vipps MobilePay (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia) segnano un nuovo traguardo per l'Alleanza, con l'ingresso di Blik e Vipps MobilePay e il completamento delle prime transazioni transfrontaliere tra le diverse soluzioni.Già nell'edizione 2024 del Web Summit,aveva realizzato le prime transazioni istantanee cross-border basate su infrastrutture e standard europei. Da giugno 2025, gli utenti delle tre soluzioni possono infatti inviare denaro in tempo reale a utenti delle altre piattaforme, semplicemente utilizzando il proprio numero di cellulare e la propria app di pagamento, all'interno di un ambiente digitale sicuro e di fiducia.consolida il ruolo di EuroPA come motore della sovranità europea nei pagamenti digitali.Grazie ai nuovi membri dell'Alleanza, la comodità e la sicurezza dei pagamenti digitali raggiungono oggirealizzando l'obiettivo di promuovere un'infrastruttura comune e interoperabile per i pagamenti in Europa.