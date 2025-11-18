Black Friday, sconto medio del 25%. Squilibrio tra volume pacchi e crescita contenuta del valore

(Teleborsa) - Nei giorni compresidel 2025, gli(+7% rispetto al 2024). In questa occasione, gli operatori particolarmente competitivi realizzeranno anche 3 volte il fatturato di un giorno medio. Sono le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management del Politecnico di Milano.Le categorie più interessate da queste iniziative saranno. Bene anche le esperienze legate al mondo dei viaggi e degli eventi. Inoltre, Netcomm evidenzia un trend crescente per alcune categorie specifiche: i prodotti della categoria Giochi e Hobby sono acquistati quasi cinque volte tanto nel periodo del Black Friday rispetto al giorno medio dell'anno, mentre l'acquisto di Strumenti musicali ed Elettrodomestici triplica in questo periodo. Crescono anche i servizi, primi su tutti gli acquisti di biglietti di viaggio, in crescita del 13% rispetto al 2024."Sarannodi Black Friday, secondo le previsioni del Delivery Index di Netcomm, pari al 4,8% del totale che si registra in un intero anno, con una crescita del 9% rispetto allo scorso anno - commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm - Prevediamo che saranno 34,9 milioni gli italiani che ricorreranno al canale online per i loro acquisti durante questo periodo: si tratta di evidenze che confermano la forza di questa iniziativa, ormai diventata il momento per eccellenza in cui gli italiani concentrano una parte significativa degli acquisti natalizi e non solo"."Allo stesso tempo, è interessante osservare unoeffettuati durante il periodo promozionale - aggiunge - Per il Black Friday 2025 gli italiani punteranno sempre più sul risparmio, e questo è legato a due fenomeni rilevanti nel retail digitale di oggi: da un lato, la rapida espansione del mercato del second hand, dall'altro, l'ingresso crescente di prodotti provenienti dall'estero caratterizzati da prezzi medi più bassi. Entrambi i fattori contribuiscono a ridurre il valore medio del carrello, pur in presenza di una domanda in costante aumento".Secondo le stime dell'Osservatorio eCommerce B2c, la, declinata in diverse modalità promozionali. L'iniziativa più comune è quella che prevede sconti riservati su una selezione di prodotti per tutta la durata del periodo di offerte (64%). Non mancano poi promozioni che sono finalizzate a premiare un target di clienti specifico: tra queste spiccano le iniziative di sconto anticipato per i clienti più fedeli (31%). Alcuni merchant scelgono di scontare una selezione di prodotti per un tempo limitato (25%), mentre altri preferiscono applicare sconti su tutta la gamma per tutta la durata dell'iniziativa promozionale (22%). Infine, l'opzione di offrire ai clienti la spedizione gratuita è una scelta applicata dal 19% dei merchant."Quest'anno il Black Friday ha le caratteristiche di unnon solo perché il ritmo di crescita è lontano da quello degli esordi del fenomeno in Italia, ma anche perché c'è maggior maturità da parte dei consumatori e dei merchant - dichiara Valentina Pontiggia, Direttrice dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano - Sono due i fattori principali che spiegano questo cambiamento. Primo, esaurito l'effetto novità, i consumatori sono più consapevoli delle dinamiche di sconto e acquisto online. Secondo, l'estensione del periodo di sconti ad almeno una settimana consente ai merchant di gestire i picchi di traffico e di operatività con minore stress"."Gli operatori del settore stanno inoltre, anche attraverso una programmazione anticipata che mira al potenziamento delle attività di marketing (75%), di logistica (65%) e di customer care (52%) - aggiunge - È infine un Black Friday all'insegna dell'esclusività: sempre più siti eCommerce riservano le promozioni ai clienti più fedeli esaltando approcci mirati e personalizzati".Secondo le stime di Netcomm, l'effetto dell'iniziativa del Black Friday, in linea con la tendenza media dell'anno, è: il 27% degli acquirenti è residente nelle regioni del Nord-Ovest e oltre il 21% risiede nel Nord-Est del Paese. Il centro Italia vede la presenza del 18,7% degli acquirenti attivi nel periodo, superati quest'anno dal Sud che raggiunge il 23,1% degli acquirenti, mentre le Isole rimangono stabili al 10,1%.Inoltre, l'Osservatorio eCommerce B2c stima che nel 2025 il valore degli acquisti online da parte degli italiani crescerà del +7% e supererà i 62,3 miliardi di euro. Il settore dei servizi registra una crescita del +9% rispetto al 2024, per un valore di 22,3 miliardi di euro; mentre l'eCommerce di prodotto segna un incremento del +5% rispetto all'anno precedente, superando i 40 miliardi di euro. La(online+offline) nei prodotti è pari all'11,3%, mentre nei servizi è del 18,4% con un incremento di quasi un punto percentuale rispetto al 2024.