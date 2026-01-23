USA, PMI Manifattura gennaio in leggera crescita secondo attese a 51,9 punti

(Teleborsa) - Aumenta leggermente l'attività manifatturiera degli Stati Uniti mentre si mantiene stabile quella dei servizi. La stima flash sull'indicedi2026 elaborato da S&P indica, infatti, un livello di 51,9 punti che si confronta con i 51,8 punti del mese precedente e i 51,9 punti del consensus. Il dato si mantiene dunque sopra ladei 50 punti, oltre la quale l'economia è in crescita.Nello stesso periodo ilè atteso a 52,5 punti, stabile rispetto al mese precedente ed al di sotto del consensus (52,9 punti). Ilsi attesta così a 52,8 punti dai 52,7 di dicembre."L'indice PMI flash ha annunciato una crescita economica sostenuta all'inizio dell'anno, macon l'inizio del nuovo anno rispetto al ritmo più sostenuto indicato in autunno - ha commentato- L'indagine segnala una crescita annualizzata del PIL dell'1,5% sia a dicembre che a gennaio, e un tasso di crescita delle nuove imprese preoccupantemente debole nel settore manifatturiero e dei servizi si aggiunge ai segnali che la crescita del primo trimestre potrebbe deludere"."La, con dati sugli stipendi pressoché stagnanti riportati di nuovo a gennaio, poiché le aziende temono di assumere più personale in un contesto di incertezza, domanda debole e costi elevati - ha aggiunto - "L'aumento dei costi, ampiamente attribuito ai dazi, è nuovamente citato come fattore chiave dell'aumento dei prezzi sia per i beni che per i servizi a gennaio, il che significa che l'inflazione e l'accessibilità economica rimangono una preoccupazione diffusa tra le aziende".