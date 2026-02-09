L'Ecopillola di Ferretti - Italia: una crescita possibile grazie ad export e turismo

(Teleborsa) - Ilha registrato una crescita migliore delle previsioni nel 2025, favorito anche dall'ottimo andamento dell'e del, che rappresentano due "motori" della nostra economia. Ne ha parlato l'economistanell'ultima, che analizza l'andamento del PIL rispetto ai partner europei ed il contributo alla crescita di questi due settori chiave.Secondo i dati provvisori dell'ISTAT, il nostrorispetto al trimestre precedente, portando così la. Un dato abbastanza inaspettato. E decisamente migliore sia delle previsioni della Commissione Europea (+0,4%) che del governo (+0,5%). Certamente non si tratta di una crescita eclatante, ma è interessante considerare che, esaminando il periodo compreso, la crescita italiana è statameglio dell'Eurozona +6,9%, della+5,9% e anche dell'arrancante+0,5%. Guardando, poi, in avanti, è importante evidenziare che questa maggior vivacità riscontrata nell'ultima parte dell'anno ha generato un, che si è concretizzato in una crescita già acquisita. Una sorta di spintarella iniziale che, però, potrebbe aiutarci a riagganciare i nostri principali partner europei, che dovrebbero crescere, secondo le previsioni nel 2026, intorno all'1%.Esistono, poi, altri fattori in grado di tranquillizzarci sulla nostra crescita prospettica. Uno di questi è sicuramente. Infatti, da una parte l'ISTAT ha comunicato che a novembre 2025 ilcontro i 3.386 miliardi del 2024. Dall'altra, l'ICE - l'Istituto per il Commercio Estero, ha evidenziato che nei primi 11 mesi del 2025. Ma, guardando al futuro, le cose potrebbero andare ancora meglio per il nostro export, grazie all'importantissimoappena raggiunto, che dovrebbe ridurre nel tempo i dazi sul 97% dei beni scambiati oggi tra i due blocchi. Infatti, si prevede che grazie a questa riduzione dei dazi, l'interscambio commerciale tra Italia ed India potrebbe passare in 4 anni dagli attuali 14 miliardi a circa. Il che contribuirebbe non poco al raggiungimento del target di 700 miliardi di export auspicato più volte dal Ministro Tajani.L'altro fattore che fa ben sperare nel futuro, invece, è costituito dal, che rappresenta circa. Infatti, secondo Eurostat, nel periodo gennaio-ottobre 2025, leturistiche nel nostro paese hanno raggiunto il, distanziando la Francia (430) ed avvicinandosi alla Spagna (460). Il tutto senza scordarci che, per l'Italia, il 2026 è anno di Olimpiadi invernali, cosa che al nostro PIL non dispiace per niente.