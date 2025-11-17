Milano 14:17
43.768 -0,52%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:17
9.675 -0,24%
Francoforte 14:17
23.719 -0,66%

Londra: andamento sostenuto per Entain

Londra: andamento sostenuto per Entain
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di scommesse sportive e giochi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Entain, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Entain mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7,033 sterline con area di resistenza individuata a quota 7,211. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,922.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
