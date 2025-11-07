Milano 11:28
Credem, Equita alza target price dopo risultati del terzo trimestre sopra le attese

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 15,50 euro per azione (+5%) il target price su Credem, confermando la raccomandazione "Buy" dopo risultati del terzo trimestre 2025 robusti e sopra le attese. La differenza positiva rispetto alle stime è spiegata principalmente da maggiore NII, maggiori commissioni e minori LLP.

Il broker ha rivisto al rialzo le stime (EPS adj. 2025-27 +5% in media) per incorporare un miglior NII e maggiori commissioni. Viene sottolineato che il titolo sta trattando con un P/E 2026 a 9,4x, con modello di business diversificato e resiliente, presenza importante nel private banking/WM (circa il 25% degli utili), e redditività robusta (ROTE oltre il 10%).
