Credem, Equita alza target price dopo risultati del terzo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 15,50 euro
per azione (+5%) il target price
su Credem
, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo risultati del terzo trimestre
2025 robusti e sopra le attese. La differenza positiva rispetto alle stime è spiegata principalmente da maggiore NII, maggiori commissioni e minori LLP.
Il broker ha rivisto al rialzo le stime
(EPS adj. 2025-27 +5% in media) per incorporare un miglior NII e maggiori commissioni. Viene sottolineato che il titolo sta trattando con un P/E 2026 a 9,4x, con modello di business diversificato e resiliente, presenza importante nel private banking/WM (circa il 25% degli utili), e redditività robusta (ROTE oltre il 10%).