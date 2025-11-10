Myplant & Garden Middle East 2025 al via: un ponte verso il Medio Oriente

IEG

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per, che si terràpresso il, Expo City Dubai. L'evento, dedicato alla filiera del florovivaismo, è organizzato dae si svolge con il Patrocinio del Ministero del Cambiamento Climatico e dell’Ambiente (MOCCAE) degli Emirati Arabi Uniti, con gli auspici dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, i patrocini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di ITA – Italian Trade Agency Dubai., suddivisi in settori chiave dell’industria verde. Unasenza precedenti, che unisce l’expertise europea e la visione mediorientale e che testimonia il grandenella creazione di città più verdi, salutari e resilienti per le generazioni future. In fiera saranno presenti, come Tanseeq Investment Group, Desert Group, Grand Grower Horticulture, Pheladelfia Agricultural, Planters Group e Gale Pacific, che giocheranno un ruolo fondamentale nel plasmare il dialogo su“Myplant & Garden Middle East 2025 rappresenta un’opportunità unica per riunire il meglio delle competenze internazionali in questi ambiti. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma che ispiri nuove soluzioni per città più verdi e resilienti in tutto il Medio Oriente e non solo", afferma, Direttrice della Fiera.Con numerose delegazioni di buyer provenienti da tutto il(Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar),per lo sviluppo del settore a livello internazionale.IlOriente sta vivendo una: si stima che entro il 2026 il suo valore supererà i, con un incremento annuale compreso tra il 5 e il 7%. Le città del Golfo stanno integrando il verde nei grandi progetti di sviluppo come, utilizzandolo non solo come elemento estetico, ma come strumento di adattamento climatico in risposta a condizioni ambientali sempre più estreme.possono aumentare il, trasformando il paesaggio e la cura del verde in un vero e proprio investimento strategico per gli sviluppatori.Le politiche nazionali, come lae quella degli, pongono infatti il verde al centro delle strategie di sviluppo sostenibile. La, ad esempio, prevede lae il recupero di: uno sforzo che mira a ripristinare le funzioni ecologiche vitali, migliorare la qualità dell'aria, limitare le tempeste di sabbia, ridurre delle isole di calore, migliorare la gestione delle acque piovane e il rafforzamento della coesione sociale. Dal 2021, in Arabia Saudita, che hanno risanato 120.000 ettari di territorio. Città comestanno guidando questa transizione con progetti ambiziosi: Green Riyadh, che mira a piantare 7,5 milioni di alberi e abbassare la temperatura della città di 2,2°C, e il Dubai 2040 Urban Masterplan, che pone parchi e spazi aperti al cuore degli sviluppi urbani.Parallelamente, cresce anche la domanda di prodotti per il, con unannuo, trainato dai nuovi programmi residenziali.All’evento partecipa anche il, che rappresenta alcune delle imprese italiane più dinamiche del comparto. "Ilcome regione chiave per la green economy. La nostra presenza a Dubai rappresenta una pietra miliare per il Consorzio, mentre condividiamo la nostra offerta d’eccellenza con unanella trasformazione sostenibile”, ha affermato, Presidente del Consorzio.favorirà lo scambio di competenze, tecnologie e soluzioni sostenibili tra continenti. Myplant Middle East ospiterà anche le regioni italiane, celebri per l’eccellenza florovivaistica, che si presenteranno come ambasciatori di un sistema produttivo riconosciuto a livello globale per qualità, ricerca e sostenibilità.I visitatori potranno apprezzare un layout espositivo immersivo, concepito come un viaggio attraverso le filiere del verde.presenterà le migliori soluzioni per la gestione del verde urbano, cone oltre, tra cui Bioscape, Desert Landscape, Metaline LLC, Stone & Slates, Planters Group, Proscape, Timbertech, Water in Motion, Grand Grower, Botanical DryGarden, Emax, Envaplas, Mat Srl, Lab23, Muchmore Consultancy, Romiti Vivai, Vivaio Aumenta e Vivai Innocenti Fidelio.metterà in evidenza soluzioni innovative per la produzione e decorazione floreale. Tra i partecipanti, la, Ancef, City Garden, Dulvin Flowers, Emeflora, House of Flowers, Imani Flowers, Rosen Tantau KG, Zibo Meike e Verde Luxe.esporrà prodotti die tecnologie produttive da Acacia Garden Center LLC, Dubai Garden Center, BMG International LLC, Desert Pottery, Do Grand (Thailandia), Groupe Eda (Francia), Hozelock XLS, Erba Srl, Telcom Spa e House of Timbers.L’area tecnica e servizi illustrerà come la ricerca e lo sviluppo tecnologico stanno trasformando il settore, con espositori come Desert Energy, Emirates Bio Fertilizer Factory, Florsistemi e Idromeccanica Lucchini che presenteranno soluzioni all’avanguardia per serre, biofertilizzanti, efficienza energetica e servizi per il comparto.