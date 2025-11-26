Milano
17:35
43.130
+1,01%
Nasdaq
18:49
25.284
+1,06%
Dow Jones
18:49
47.535
+0,90%
Londra
17:35
9.692
+0,85%
Francoforte
17:35
23.726
+1,11%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 19.05
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,11%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,11%
Il DAX chiude a 23.726,22 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 17.43
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,11%, terminando la sessione a 23.726,22 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(321)
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,11%
