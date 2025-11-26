Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:49
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:49
47.535 +0,90%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,11%

Il DAX chiude a 23.726,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,11%
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,11%, terminando la sessione a 23.726,22 punti.
Condividi
```