Omer, Russello: fiduciosi in una chiusura d'anno in linea con le aspettative

(Teleborsa) - "I risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno evidenziano una significativa crescita dei ricavi e un consistente incremento dei volumi di produzione, nonostante il contesto macroeconomico sfidante e la consueta ciclicità del mercato che in questo periodo specifico interessa l'area europea". Lo ha detto Giuseppe Russello, Presidente e Amministratore Delegato di Omer, commentando i dati gestionali al 30 settembre 2025.

"A fronte del miglioramento dei ricavi, tuttavia, registriamo un temporaneo calo della marginalità operativa, come logica conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione per un'attività, come la nostra, che opera su commessa, e del ritardato avvio delle attività relative ai nuovi contratti acquisti dalla controllata americana", ha aggiunto.

"In tale contesto - ha spiegato Russello - prosegue il nostro piano strategico di sviluppo, l'ampliamento del Plant B, supportato dall'avvio del programma INNORAIL approvato da Invitalia, che ci consente di potenziare la capacità produttiva, introdurre nuove tecnologie digitali e ottimizzare le infrastrutture, in linea con l'evoluzione del mercato e le sue dinamiche".

"Ci stiamo muovendo verso un'evoluzione organizzativa volta a rendere l'azienda più agile ed efficiente, riducendo i tempi di produzione e accelerando la nostra capacità di innovare - ha concluso - Restiamo fiduciosi, nonostante il posticipo dell'avvio dei progetti già menzionati, in una chiusura d'anno in linea con le aspettative e nella validità del nostro modello di business, nonché nell'efficacia delle strategie adottate, orientate a una crescita solida e sostenibile".
