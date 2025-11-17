Omer, Russello: fiduciosi in una chiusura d'anno in linea con le aspettative

(Teleborsa) - "I risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno evidenziano una significativa crescita dei ricavi e un consistente incremento dei volumi di produzione
, nonostante il contesto macroeconomico sfidante e la consueta ciclicità del mercato che in questo periodo specifico interessa l'area europea". Lo ha detto Giuseppe Russello
, Presidente e Amministratore Delegato di Omer
, commentando i dati gestionali al 30 settembre 2025
.
"A fronte del miglioramento dei ricavi, tuttavia, registriamo un temporaneo calo della marginalità operativa
, come logica conseguenza dell'aumento dei volumi di produzione per un'attività, come la nostra, che opera su commessa, e del ritardato avvio delle attività relative ai nuovi contratti acquisti dalla controllata americana", ha aggiunto.
"In tale contesto - ha spiegato Russello - prosegue il nostro piano strategico di sviluppo
, l'ampliamento del Plant B, supportato dall'avvio del programma INNORAIL approvato da Invitalia, che ci consente di potenziare la capacità produttiva, introdurre nuove tecnologie digitali e ottimizzare le infrastrutture, in linea con l'evoluzione del mercato e le sue dinamiche".
"Ci stiamo muovendo verso un'evoluzione organizzativa volta a rendere l'azienda più agile ed efficiente, riducendo i tempi di produzione e accelerando la nostra capacità di innovare - ha concluso - Restiamo fiduciosi, nonostante il posticipo dell'avvio dei progetti già menzionati, in una chiusura d'anno in linea con le aspettative
e nella validità del nostro modello di business, nonché nell'efficacia delle strategie adottate, orientate a una crescita solida e sostenibile".