Regno Unito, mercato del lavoro debole: cresce l’attesa per la mossa della Banca d’Inghilterra

(Teleborsa) - La disoccupazione nel Regno Unito
è aumentata più del previsto, spingendo gli operatori a puntare su un taglio dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra, nella riunione in calendario il mese prossimo.
Il tasso di disoccupazione
è salito al 5% rispetto al 4,8% del mese precedente e al livello più alto dall'inizio del 2021, con l'economia britannica sottoposta alle restrizioni dovute al Covid. Gli economisti avevano previsto un aumento fino al 4,9%.
I politici dell'opposizione a fronte dei numeri sul mercato del lavoro accusano il Cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves di alimentare la disoccupazione con l'aumento deciso di 26 miliardi di sterline dei contributi previdenziali nazionali a carico dei datori di lavoro, un'imposta sui salari. Le associazioni imprenditoriali l'hanno esortata a fare marcia indietro sui piani per rafforzare i diritti dei lavoratori, sostenendo che ciò scoraggerà ulteriormente le assunzioni.